Ministro da JustiÃ§a se reunirÃ¡ com secretÃ¡rios estaduais da SeguranÃ§a no dia 17

Após a morte de quase uma centena de detentos em penitenciárias brasileiras desde o começo do ano, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, convocou para o dia 17 uma reunião com os secretários de Justiça e de Segurança Pública de todos os Estados.

O encontro será realizado em Brasília e terá por objetivo discutir “medidas imediatas” para a crise do sistema penitenciário, com base nos relatórios em produção e implementar medidas previstas no Plano Nacional de Segurança, detalhado pelo titular da pasta na sexta-feira.