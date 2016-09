Ministro da Justiça viaja a Goiás após atentado a candidato a prefeito

O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, chegou a Goiânia (GO), no fim da manhã desta quinta-feira (29), para visitar o vice-governador de Goiás, José Eliton (PSDB), baleado em um atentado durante uma carreata, em Itumbiara, no sul do Estado. Ele repudiou o atentado e destacou que a PF (Polícia Federal) vai ajudar na apuração do caso.

“A investigação é conduzida por uma força-tarefa das polícias Civil e Militar de Goiás. Pelo que apuramos até agora, esse fato é um ponto fora da curva. Um fato lamentável. Solicitei que o diretor da Polícia Federal desse todo o apoio necessário à Secretaria de Segurança Pública de Goiás. Estamos com três delegados e quatro equipes da Polícia Federal em Itumbiara”, destacou.

O ministro ressaltou, ainda, que equipes da Polícia Federal vão permanecer na cidade até a realização das eleições municipais, no próximo domingo (2).

“A princípio, a investigação continua sendo conduzida pela Polícia Civil de Goiás, mas com o apoio da PF. Se ficar comprovado algum crime político ou eleitoral, pode haver o deslocamento de competência. Mas sempre em parceria com as polícias locais”, disse Moraes.

O ministro permaneceu por cerca de uma hora no Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira, acompanhado de uma comitiva. “Vim aqui para prestar a solidariedade ao vice-governador José Eliton, que é meu amigo. Trabalhamos juntos e temos um bom relacionamento dentro da área de segurança pública. Ele está bem, fora de perigo”, disse o ministro logo após a visita.

José Eliton segue internado em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital. Segundo boletim médico, divulgado nesta manhã, o quadro de saúde é considerado regular. Ele está consciente e passou por vários exames.

Ataque

O atentado ocorreu durante uma carreata, na quarta-feira (28). Além de ferir José Eliton, um atirador matou o candidato à prefeitura de Itumbiara José Gomes da Rocha (PTB), de 58 anos, conhecido como Zé Gomes, e o policial militar Vanilson João Pereira, de 36 anos, que fazia a segurança do vice-governador.

O advogado da prefeitura da cidade, Célio Rezende, de 62 anos, também foi baleado e segue internado. Ele também tem quadro de saúde regular.

Imagens mostram o tumulto e barulho de tiros no momento do atentado. Um vídeo também flagrou o atirador durante os disparos. Segundo a Polícia Civil, o homem foi identificado como Gilberto Ferreira do Amaral, de 53 anos, funcionário da prefeitura de Itumbiara.

O deputado federal Jovair Arantes (PTB), que também estava no veículo que foi alvo do ataque, contou que o atirador estava sozinho em um carro que seguia na pista contrária à do comboio. “Todo mundo achou que vinha pegar na mão, mostra um papel para o Zé [José Gomes]. De repente, ele sacou a pistola e começou a atirar a esmo. Graças a Deus que um segurança da responsabilidade da vice-governadoria estava presente e matou o cara”, afirmou.

A Executiva do PSDB Goiás divulgou nota lamentando o atentado. “José Gomes da Rocha liderava as pesquisas entre os candidatos a prefeito de Itumbiara. Foi um homem honrado, trabalhador e muito querido, sobretudo pela população. A Executiva presta sua homenagem ao segurança Vanilson, também vítima fatal do atirador. Muito triste haver pessoas capazes de atos de tamanha violência e covardia”. (AG)

