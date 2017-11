Ministro da Saúde passa mal e é transferido com urgência a hospital

O ministro da Saúde, Ricardo Barros, passou mal na manhã desta quinta-feira (9) quando participava de um seminário no Instituto Brasileiro de Organizações Sociais de Saúde, no hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo. Ele estava na mesa de debate com o médico e secretário estadual da Saúde, David Uip. De repente, se levantou da mesa e foi para uma sala ao lado. Uip também se retirou logo depois para atendê-lo.

Barros foi transferido de ambulância para o hospital Sírio-Libanês. Uip o acompanhou no veículo. Há alguns dias ele foi submetido a um cateterismo e colocação de stent no mesmo hospital.

O Ministério da Saúde emitiu uma nota sobre o estado de Barros, afirmando que “o ministro da Saúde, Ricardo Barros, em agenda na cidade de São Paulo nesta manhã, teve um pico de pressão. Como realizou um cateterismo seguido de angioplastia na última semana, a equipe médica realizou um eletrocardiograma. O resultado do exame foi considerado normal. O protocolo para qualquer intercorrência pós-operatória pede que o paciente fique em observação. O ministro, portanto, está bem e aguarda a finalização do protocolo de atendimento”.

