Ministro das Relações Exteriores diz que acordo com União Europeia dinamizará economia brasileira

Após a assinatura do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, nesta sexta-feira (28), em Bruxelas, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, afirmou que a economia brasileira, como um todo, irá dizamizar. A declaração foi feita por ele em entrevista coletiva na capital do bloco europeu, transmitida ao vivo pela internet. Araújo destacou que os ganhos vão além do aumento das exportações agrícolas gerado pela redução de tarifas.

“Um acordo dessa magnitude não deve ser olhado do ponto de vista estático, da redução de tarifas que facilita o acesso a determinado produto. [O acordo] mexe com todo o conjunto da economia, atrai investimentos que gera facilidades, facilita importação de insumos que aumenta competitividade de um determinado produto intermediário que às vezes vai entrar na cadeia de um terceiro país, não necessariamente da União Europeia, graças a regras de origens mais flexíveis”, detalhou.

Araújo destacou que o acordo é estratégico para todos os setores da economia brasileira, ao abrir caminho para a redução de custos e para a abertura de mercados preferenciais para a União Europeia, que ele classificou de maior mercado importador do mundo. Ainda ressaltou a importância de o Brasil ingressar em grandes cadeias produtivas globais.

“Isso tudo gera impacto econômico que vai além dos grandes, daquele produtor que não vendia e vai vender porque a tarifa caiu. Do lado da indústria brasileira, o acordo facilita a importação de bens de capital, de maquinário de último tipo. Isso vai alavancar a indústria manufatureira por muito tempo”, declarou o chanceler.

