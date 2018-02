Ministro defende que a União seja mais firme na segurança

O ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes defendeu nesta segunda-feira uma ação “mais firme” por parte do governo federal na questão da segurança pública. Mendes se manifestou ao ser perguntado se a intervenção federal na segurança pública do Rio de janeiro, decretada na última sexta-feira (16) pelo presidente Michel Temer (MDB), poderia se repetir em outros Estados.

Deixe seu comentário: