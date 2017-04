Ministro descarta usar reforma trabalhista para mudar lei da terceirização

“No decorrer da sua eficácia, tem que observar (se há necessidade de mudanças na lei). Mas, neste primeiro momento, ainda não”, afirmou o ministro.

Sobre trabalho temporário:o tempo de duração do trabalho temporário passa de até 90 dias para até 180 dias, consecutivos ou não; após o término do contrato, o trabalhador temporário só poderá prestar novamente o mesmo tipo de serviço à empresa após esperar três meses.

O presidente vetou o parágrafo 3º do Artigo 10, que previa prazo de 270 dias de experiência. Nesse mesmo parágrafo, havia a previsão de o prazo ser alterado por acordo ou convenção coletiva. O que o presidente vetou foi a possibilidade de prorrogação do prazo.

Outro ponto vetado pelo presidente foram alíneas e parágrafos do Artigo 12. Esses pontos previam questões já contempladas, segundo a assessoria do Planalto, no Artigo 7 da Constituição Federal. Por isso, esses itens foram considerados inócuos.

Outro trecho vetado foi o parágrafo único do Artigo 11, porque se tornou inócuo em razão dos vetos a trechos do Artigo 12.

De acordo com o ministro do Trabalho, as chamadas “salvaguardas” aos trabalhadores já existem na Constituição Federal e na CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). Por isso, diz ele, não há necessidade de alteração da lei sancionada por Temer.