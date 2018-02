O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, disse em entrevista que não foi e nem vai procurar as lideranças do PTB para que o partido indique outro nome para substituir o da deputada Cristiane Brasil para o Ministério do Trabalho, por conta das inúmeras denúncias que existem contra ela. “Os ataques são em função de um ativismo político de setores do Judiciário”, desabafou Marun.

