Ministro do Meio Ambiente cancela ida a evento em Nova York

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, não compareceu à sessão da Cúpula do Desenvolvimento Sustentável do Fórum Econômico Mundial em Nova York, nesta terça-feira (24). Ele faria os comentários iniciais do painel intitulado “Financiando Ações Ambientais com Créditos de Carbono”. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

Prevista para as 13h15min, a sessão teve início com dez minutos de atraso, quando a plateia foi informada de que o ministro brasileiro fora convocado pelo presidente Jair Bolsonaro para um outro compromisso.

Salles enviou como representante no evento Roberto Castello Branco, secretário de relações internacionais do ministério do Meio Ambiente.

Ao ser indagado pela Folha de S.Paulo sobre qual seria a justificativa para a ausência de Salles, o secretário disse que “a agenda do ministro é privada e ele não tem que justificar nada”. O secretário pediu que a jornalista fosse retirada da sessão, que segue o protocolo Chatham House, em que as falas dos participantes não podem ser identificadas, não sendo permitida a cobertura da imprensa.

A jornalista da Folha de S.Paulo estava inscrita na sessão, não quebrou as regras, que dizem respeito apenas ao conteúdo discutido, e deixou a sala em respeito aos demais inscritos para evitar constrangimento maior.

Repertório ideológico

Já o presidente Jair Bolsonaro levou ao plenário da ONU (Organização das Nações Unidas) um discurso que reproduziu o repertório ideológico de seu grupo político, com ataques a outros países e um tom de enfrentamento em relação às críticas sofridas por seu governo.

O objetivo de Bolsonaro era marcar o que ele classifica como uma nova era para o Brasil, segundo auxiliares. Nas palavras de um deles, que participou diretamente da elaboração do texto, a imagem que o presidente queria imprimir era de um governo revolucionário.

Em 32 minutos, o presidente apresentou o socialismo como um adversário e um risco às nações, fez uma série de referências religiosas, chegou a celebrar o golpe militar de 1964 e insistiu na ideia de que a crise da Amazônia é contaminada por interesses econômicos estrangeiros.

Ele também acusou a imprensa de manipulação, atacou seus adversários políticos, voltou a criticar a França e questionou a atuação da ONU na defesa dos interesses dos países membros.

“É uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade e um equívoco, como atestam os cientistas, afirmar que a floresta é o pulmão do mundo. Valendo-se dessas falácias, um ou outro país, em vez de ajudar, embarcou nas mentiras da mídia e se portou de forma desrespeitosa, com espírito colonialista. Questionaram aquilo que nos é mais sagrado, a nossa soberania”, afirmou.

Antes da chegada a Nova York, assessores discutiam a possibilidade de um pronunciamento mais moderado no campo ambiental, a fim de evitar novos choques com líderes internacionais e com a própria ONU, mas o presidente decidiu seguir o caminho contrário.

