Política Ministro do Meio Ambiente exonera responsável por controle de agrotóxicos do Ibama

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2020

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Foto: José Cruz/Agência Brasil O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. (Foto: José Cruz/Agência Brasil) Foto: José Cruz/Agência Brasil

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, exonerou nessa sexta-feira (10) a servidora do Ibama Marisa Zerbetto, que trabalhava na área responsável pelo controle e avaliação do impacto de produtos químicos sobre o meio ambiente.

Ela era a responsável pela Coordenação-Geral de Avaliação e Controle de Substâncias Químicas, parte da Diretoria de Qualidade Ambiental do órgão.

A servidora disse que foi surpreendida pela exoneração, publicada no Diário Oficial da União.

Zerbetto afirmou que não recebeu explicação clara do motivo de seu afastamento, e que a única razão fornecida teria sido um desejo da direção do instituto de iniciar novos projetos.

A diretoria em que a servidora trabalhava é responsável por dar autorizações e licenças para uso, comercialização, importação e exportação de diversas substâncias químicas e resíduos sólidos.

Um dos pontos sobre os quais ela se debruçava é o impacto ambiental de agrotóxicos, que vêm sendo liberados de maneira mais célere no governo Jair Bolsonaro.

Zerbetto, que fez carreira no Ibama, deu diversas declarações no passado alertando para os riscos que produtos químicos, incluindo agrotóxicos, podem ter sobre a fauna e a flora.

A assessoria de imprensa do Ministério do Meio Ambiente foi procurada para explicar o afastamento da servidora, mas não respondeu até a publicação da reportagem. As informações são da colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo.

