Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles recebe alta do hospital

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, recebeu alta do Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília, na tarde desta quarta-feira (28). Ele estava internado na casa de saúde desde a noite dessa terça-feira, quando teve um quadro de mal-estar. A especulação era de que ele teria tido um infarto. No entanto, a informação não foi confirmada pela assessoria de Salles nem pelo HFA. Ele ficou no local desde ontem para observação e exames de rotina.

Os resultados não trouxeram nada de anormal ou grave. No entanto, Salles deve ficar cinco dias em repouso por recomendação médica. O ministro, de 44 anos, assumiu a pasta do Meio Ambiente em janeiro. Nas últimas semanas, vinha cumprindo uma agenda intensa devido às queimadas na Amazônia.

Ele publicou um vídeo em sua conta no Twitter agradecendo mensagens positivas que recebeu enquanto esteve internado.

Salles era esperado em uma cerimônia às 9h de hoje (28) para a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica Águas Jurisdicionais Brasileiras no Gabinete do Comandante da Marinha, em Brasília. Na reunião estariam o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, e a procuradora-geral da República, Raquel Dodge. O evento foi cancelado.