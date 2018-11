A Federação Israelita do Rio Grande do Sul promoverá ao meio-dia desta segunda-feira uma palestra-almoço com a presença do ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso. O encontro, cujo tema é “Reflexões Sobre o Brasil”, será realizado na Sociedade Germânia (avenida Independência nº 1.299), em Porto Alegre. Mais informações pelo telefone (51) 3019-4600.

