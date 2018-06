Ministro do STJ nega revogação de prisão de Cristian Cravinhos

O ministro Rogério Schietti Cruz, da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), negou liminar para a revogação da prisão de Cristian Cravinhos, detido por corrupção e porte de armas. Condenado pela morte do casal Von Richthofen há uma década, Cravinhos foi preso novamente em abril após se envolver em uma briga com a ex-mulher no interior de São Paulo.

