Ministro do Superior Tribunal de Justiça palestra em Porto Alegre

A Federação Israelita do Rio Grande do Sul (FIRS) promoverá uma palestra com o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Joel Ilan Paciornik, na próxima quarta-feira (21), com o tema “Interseccionalidade e Discriminação no Direito Brasileiro”. A ideia é proporcionar reflexões aprofundadas sobre o cenário econômico e político do país.

O ministro Joel Ilan Paciornik é formado em direito pela Faculdade de Direito de Curitiba e mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Atualmente, é ministro do STJ, membro da Terceira Seção e da Quinta Turma. Além disso, integra o Instituto de Estudos Tributários (IET) do Rio Grande do Sul.

Serviço

Quando? 21 de agosto

Onde? Auditório da Federação, na Rua General João Telles, 329, Porto Alegre

Entrada Franca

Mais informações: (51) 3019-4600 ou (51) 3019-3100

Deixe seu comentário: