Teori Zavascki está entre passageiros de avião que caiu no Rio de Janeiro

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Teori Zavascki estava no avião que caiu na região de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, na tarde desta quinta-feira (19). A informação é da jornalista Débora Bergamasco.

Fora do STF desde o fim de dezembro, quando começou o recesso, o relator da Lava-Jato interrompeu as férias para analisar a delação premiada dos 77 executivos da Odebrecht.

Delação.

Ele já determinou o início das audiências com os depoentes, que devem começar na próxima semana. Nessa fase, os delatores não precisam entrar no mérito das denúncias, precisam apenas informar se foram coagidos ou não a firmar o acordo de delação com o Ministério Público.

Os depoimentos não devem ocorrer no STF, mas em outros Estados. Os juízes auxiliares que trabalham com o ministro ficarão encarregados da tarefa. (AG)

Comentários