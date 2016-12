Ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, participa hoje do Pampa Debates

O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, participa hoje do Programa Pampa Debates que tradicionalmente no final do ano entrevista lideranças gaúchas. Sob o comando de Paulo Sérgio Pinto, o Programa vai ao ar às 17h45 min. Ele aborda a modernização da reforma trabalhista que está sendo proposta e que deverá ser votada pelo Congresso até o primeiro semestre de 2017.

A iniciativa está calcada em três eixos, um deles a consolidação dos direitos do trabalhador e o ministro é enfático em dizer que “nenhum direito adquirido será retirado”. Um segundo eixo objetiva dar segurança jurídica ao empregador “para que ele não tenha medo de empregar”. Um último ponto visa criar capacidade de ocupação para os 12 milhões de desempregados no País hoje. Com as medidas, o ministro Ronaldo Nogueira estima que 5 milhões poderão acessar a novas vagas no mercado, inicialmeante. “Queremos dar proteção ao empregador e ao empregado e o objetivo é que o acordo no futuro não venha a ter outros entendimentos”.

Ele fala também de sua infância, em Carazinho, no Rio Grande do Sul e o ingresso de sua vida na política, através de uma bandeira que defende ainda hoje, o trabalhismo.

