O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, participou, na manhã desta sexta-feira (24), de visita técnica às obras da 2ª Ponte do Rio Guaíba, em Porto Alegre. O empreendimento receberá R$ 240 milhões do governo federal e gerará 850 empregos diretos. O governo federal pretende concluir a ponte em 2018, com a dotação extra de R$ 345 milhões.

