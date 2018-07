Ministro do Turismo abrirá em Gramado o FESTURIS – Feira Internacional de Turismo

O ministro do Turismo do Brasil, Vinícius Lummertz, confirmou sua participação na Solenidade de Abertura da 30ª edição do FESTURIS Gramado – Feira Internacional de Turismo no Palácio dos Festivais, no dia 08 de novembro. Ele também deve participar de Feira de Negócios do evento, no Serra Park, no dia 09 de novembro, à tarde.



Lummertz recebeu o convite oficial das mãos dos CEOs do evento, Marta Rossi e Eduardo Zorzanello, em Brasília. A Feira Internacional de Turismo é uma das plataformas de geração de negócios e promoção turística mais reconhecidas e respeitadas da América do Sul. Anualmente recebe mais de 10 mil profissionais de Turismo de todo o mundo e na 30ª edição deve em exposição mais de 2 mil marcas e destinos de todo o planeta. Na última edição, em 2017, foram 180 milhões de reais em geração de negócios, segundo pesquisa da Universidade de Caxias do Sul.

“O ministro Lummertz é um profundo conhecedor do trade e de suas necessidades. Por isso estamos muito felizes com sua participação na 30ª edição do FESTURIS. Suas ações são focadas no desenvolvimento e crescimento do setor desde sempre e este direcionamento é o mesmo que o FESTURIS promove há 30 anos”, destaca Marta Rossi.

“Receber o ministro Lummertz em Gramado, para o evento, é importante para nós e também para todos os profissionais do setor que estarão conosco. Além disso, a confirmação da renovação de parceria entre o evento e o Ministério do Turismo, que assina nossas a 30ª edição com muitas ações segmentadas e focadas, será um marco para o setor”, analisa Eduardo Zorzanello.

