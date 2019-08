Ministro Fachin arquiva dois dos três pedidos da defesa de Lula   

O ministro Luiz Edson Fachin, Supremo Tribunal Federal (STF), arquivou dois dos três pedidos da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os recursos, referentes a suspeição do ministro Sérgio Moro quando ele ainda era juiz, começaram a ser julgados em plenário virtual na sexta-feira (16), mas foram arquivados depois da defesa do ex-presidente ter desistido.

A defesa argumentou que a suspeição de Moro já está sendo julgada em um habeas corpus, e por esse motivo desistiu dos outros pedidos. O objetivo da defesa do ex-presidente é anular tudo o que Moro determinou nas ações relacionadas ao ex-presidente Lula. Para o caso ser concluído, ainda faltam os votos dos ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello.

Julgamento em plenário virtual

Em um julgamento em plenário virtual, os ministros votam pelo computador, sem a necessidade de se reunirem presencialmente para debater. O relator da Lava Jato no STF, Edson Fachin, insere seu voto e os demais integrantes da Turma decidem se concordam ou divergem da decisão. Há possibilidade dos ministros pedirem “destaque” durante o processo, levando o caso para ser discutido presencialmente.

