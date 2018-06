Ministro fala demais e irrita área da Saúde

O ministro da Saúde, Gilberto Occhi, confirmou ontem que a causa do surto de toxoplasmose em Santa Maria, seria a água. Porém, não precisou a origem da água. A Corsan assegura que a água que abastece a cidade vem sendo monitorada desde o início do surto, sem qualquer resultado positivo.

A declaração do ministro causou mal estar nos profissionais da saúde da União, Estado e do município que vêm investigando o problema. O prefeito de Santa Maria, Jorge Pozzobon, classifica de “lamentável” a fala do ministro.

Ainda as perdas com a greve

A estimativa da Confederação Nacional da Agricultura é que nove dias de bloqueio nas estradas pelos caminhoneiros resultaram em perdas de R$ 6,6 bilhões aos produtores, e estes precisarão de seis meses a um ano para reestruturar os negócios. No Rio Grande do Sul, o setor leiteiro, numa projeção modesta, estima perdas de 8 milhões de litros de leite por dia durante a greve. Para a indústria de aves e de suínos, as perdas diárias chegaram a R$ 34 milhões somente no Estado. Outros setores, como hortifrutigranjeiros, o comércio de grãos e de carne bovina, ainda calculam a extensão do prejuízo.

Ex-fiscal tem patrimônio de R$ 76 milhões

Coisas deste mar de corrupção: a Justiça paulista determinou ontem a prisão do ex-fiscal da prefeitura de São Paulo. José Rodrigo de Freitas, é dono de patrimônio estimado em R$ 76 milhões e foi preso por ordem da juíza Fabíola Oliveira e Silva, da 27.ª Vara Criminal de São Paulo.

Do blog do Prévidi

Em tempos de ostentação, o jornalista José Luiz Prévidi lembra no seu blog que o técnico da seleção da Islândia é dentista. Os jogadores são advogados, eletricistas, pescadores. Depois do treino eles vão pro pub beber cerveja. Não recebem salários, apenas uma “ajuda de custo”. Nenhum usa brinco, tem tatuagem, mala LV ou terno que brilha. Da população do país, de uns 350 mil, 5 mil foram ao estádio torcer. E o cineasta goleiro defendeu um pênalti do Messi.

Enquanto isso…

Na Rússia, para ajudar a manter o visual em dia, o jogador brasileiro Neymar está acompanhado de dois cabeleireiros: Nariko, que cuida do corte, e Wagner Tenorio, responsável pela cor.

Farsul negocia com a Monsanto

O vice-presidente da Farsul, Elmar Konrad, vem coordenando encontros para negociar o valor cobrado pelos royalties da semente de soja com produtores rurais, cooperativas, cerealistas e a Monsanto. No ultimo encontro quarta-feira, dia 20, a empresa sinalizou com manutenção dos preços e aplicação de descontos na antecipação de pagamentos, proposta avaliada como distante do esperado pela Federação. A Farsul defende uma revisão dos percentuais cobrados, que atualmente estão em 7%.

Joice Hasselmann em apuros

Amiga de primeira hora de Jair Bolsonaro, a jornalista Joice Hasselmann irritou o seu partido, o PSL. A executiva estadual do PSL paulista decidiu constituir uma Comissão de Ética para avaliar a conduta de Joice Hasselmann, porque ela se apresentava como pré-candidata ao Senado e na semana passada lançou a sua pré-candidatura ao governo do Estado, sem comunicar o fato ao PSL.

