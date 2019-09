Ministro francês diz que o Brasil promove “concurso de insultos”

O ministro de Relações Exteriores da França, Jean-Yves Le Drian se pronunciou sobre as ofensas direcionadas à primeira-dama francesa, Brigitte Macron. “Minha reação pessoal é que relações internacionais não se administram organizando, qualquer que seja o país, concursos de insultos. E é isso que está acontecendo”, afirmou. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

A afirmação de Le Drian (aquele que teve cancelado seu encontro com Jair Bolsonaro para o presidente aparecer cortando o cabelo no horário em que a reunião deveria acontecer) foi em um programa político divulgado por três veículos de imprensa da França (Europe1, CNEWS e Les Echos).

Le Drian disse, ainda, que a maneira com que Brigitte Macron foi tratada, ainda mais por um ministro, é “indigna para a senhora Macron, para a França e para as mulheres, a começar pelas mulheres brasileiras, que protestaram contra esse tipo de declaração”.

O chanceler, no entanto, destacou a boa relação de longa data que os países mantêm, ainda que seu encontro com Bolsonaro tenha sido cancelado.

“Encontrei meu colega [o ministro das Relações Exteriores brasileiro, Ernesto] Araújo e tratamos de diferentes assuntos, entre eles ambientais.”

Ele afirmou que, no encontro, havia-se decidido a criação de uma comissão com o Brasil e a França para tratar de temas ambientais.

“Então, eu não confronto os dirigentes atuais do Brasil sobre o que é a realidade do país, mas constato, infelizmente, a manutenção de propostas agressivas que não são aceitáveis.”

No fim de sua resposta sobre o Brasil, ele reforçou que a França está disposta a uma colaboração que já existe, pois há muitas empresas, escolas e liceus franceses no país e há também brasileiros que amam a França.

Ofensas

Na última quinta-feira (5), o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que Brigitte Macron “é feia mesmo”, defendendo um comentário do presidente Jair Bolsonaro feito há algumas semanas.

Horas mais tarde, ele se desculpou pelo o que classificou como “brincadeira”.

No dia 24 de agosto, Bolsonaro endossou em uma rede social um comentário ofensivo contra a primeira-dama francesa.

Ao comentar uma publicação do mandatário brasileiro em sua página no Facebook, o seguidor Rodrigo Andreaça escreveu: “É inveja presidente do Macron pode crê (sic)”.

A mensagem foi publicada junto a uma imagem, na qual se vê uma foto de Bolsonaro e de sua esposa, Michelle Bolsonaro, abaixo de um retrato do presidente francês, Emmanuel Macron, e de sua mulher, Brigitte.

Ao lado das fotos dos casais, há os dizeres: “Entende agora por que Macron persegue Bolsonaro?”.

O perfil de Bolsonaro respondeu a Andreaça: “Não humilha, cara. Kkkkkkk”, dando a entender que as recentes críticas de Macron ao presidente brasileiro seriam motivadas por inveja da esposa do brasileiro.

O presidente chegou a apagar sua resposta ao seguidor, mas não deletou o comentário com as imagens das primeiras-damas. Três dias após o episódio, negou que teria ofendido Brigitte Macron.

“Eu não botei aquela foto [de Brigitte]. Alguém que botou a foto lá, e eu falei para não falar besteira”, justificou, dizendo ainda que não se desculparia.

“Não queiram levar para esse lado, que a questão pessoal e familiar eu não me meto. Eu sei porque falei para o cara não entrar nessa área.”

Com as ofensas, os brasileiros inundaram as redes sociais repudiando a atitude de Bolsonaro com a hashtag #DesculpaBrigitte.

A primeira-dama agradeceu o apoio em entrevista durante visita ao norte da França.

“Apenas queria dizer, já que vejo que há câmeras, duas palavras para os brasileiros e as brasileiras, em português: ‘Muito obrigada!’ Muito, muito obrigada a todos que me apoiaram.”

A declaração do presidente sobre Brigitte piorou ainda mais as relações franco-brasileiras, acirradas após Macron tomar a dianteira da reação internacional sobre as queimadas na Amazônia.

