Ministro Fux proíbe destruição de supostas mensagens entre procuradores da Lava Jato

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, concedeu uma liminar que determina que as mensagens apreendidas com os suspeitos de hackear os celulares de autoridades sejam preservadas. Além disso, o ministro pediu uma cópia do material, além da íntegra da investigação da Operação Spoofing, que prendeu quatro suspeitos de hackeamento na semana passada.

Na decisão de sete páginas, Fux argumenta que guardar provas é “essencial” para apurar os fatos e que a destruição exige ação da Justiça. A decisão foi tomada para atender a um pedido do PDT, mas ainda é preciso que a liminar passe por referendo do plenário do Supremo, composto por 11 ministros.

O ministro Luiz Fux foi citado em uma das mensagens de procuradores da Operação Lava Jato, que foram divulgadas pelo site jornalístico The Intercept Brasil, desde o começo de junho. De acordo com conversas vazadas, o procurador Deltan Dallagnol teria declarado que o ministro do Supremo afirmou que a força-tarefa poderia contar com ele ‘para o que precisasse’. O procurador Dallagnol chegou a usar a expressão “In Fux we Trust”, em conversa com o até então juiz, e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro.

Deixe seu comentário: