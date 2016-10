Ministro Gilmar Mendes diz que vai doar para creche os R$ 30 mil de indenização que deve receber da atriz Monica Iozzi

O ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), informou que vai doar a uma creche de Brasília os R$ 30 mil de indenização que deve receber da atriz Monica Iozzi. Segundo a equipe de Mendes, ele tem a prática de doar a instituições de caridade os valores que recebe em ações de difamação.

A atriz foi condenada pela 4ª Vara Cível de Brasília, que entendeu que o magistrado teve a honra e imagem atingidas em um post na internet. Ela informou que vai recorrer da sentença. Para o juiz Giordano Resende Costa, Monica “extrapolou os limites de seu direito de expressão” quando criticou a decisão de Mendes de conceder habeas corpus ao ex-médico Roger Abdelmassih, indiciado por crimes de estupro e manipulação genética irregular.

De acordo com o gabinete de Mendes, a entidade que deve receber a doação é a Casa da Mãe Preta do Brasil. O estabelecimento funciona no Núcleo Bandeirante e é destinado ao ensino e cuidado de crianças de até 5 anos. Mantido com verba do governo do Distrito Federal e com doações, o espaço também funciona como orfanato, abrigando pequenos de baixa renda.

Segundo a ação, o ministro reclama de uma foto dele publicada no Instagram de Monica com o questionamento “cúmplice?”, acompanhada da legenda “Gilmar Mendes concedeu Habeas Corpus para Roger Abdelmassih, depois de sua condenação a 278 anos de prisão por 58 estupros”.

Para o juiz Giordano Resende Costa, Monica “abusa do seu direito de liberdade de expressão”, por imputar ao ministro a cumplicidade do crime de estupro, “tornando questionável o seu caráter e imparcialidade na condição de julgador”.

Monica é contratada da TV Globo. Ela apresentou o programa Vídeo Show entre 6 de abril de 2015 e 12 de fevereiro deste ano. Hoje está fora do ar e deve participar da série “Vade-retro”, em 2017. (AG)

Comentários