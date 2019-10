O ministro Marco Aurélio, do Supremo, negou seguimento à Reclamação 32298, em que o Banco do Brasil pedia a cassação de decisão do TRT da 10ª Região que determina a necessidade de realização de concurso público específico para desempenho de profissões de nível superior. Com isso, fica revogada liminar concedida por ele anteriormente que havia suspendido o ato do tribunal.

