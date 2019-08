Ministro Marco Aurélio concede habeas corpus ao traficante Elias Maluco

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Marco Aurélio Mello, concedeu, na última quinta-feira (2), um habeas corpus ao traficante Elias Pereira da Silva, conhecido como Elias Maluco. A decisão foi enviada para autoridades do Rio de Janeiro nesta sexta (2).

O habeas corpus diz respeito a uma ordem de prisão que o acusado responde por associação ao tráfico, em 2017. De acordo com a defesa de Elias, a pena já superava dois anos sem uma condenação confirmada em segunda instância.

O traficante já havia sido condenado em 2005, pelo assassinato do jornalista Tim Lopes, que ocorreu no ano de 2002. Em 2013 foi sentenciado a mais 10 anos por crime de lavagem de dinheiro. De acordo com a decisão do ministro Marco Aurélio, Elias só poderá ser solto se não houver outra ordem de prisão em vigência.

