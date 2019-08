Ministro Marcos Pontes afirma ser ‘normal’ o índice de desmatamento na Amazônia  

O ministro da Ciência, Comunicação e Tecnologia, Marcos Pontes, afirmou, nesta sexta-feira (09), que considera “normal” o índice de desmatamento na Amazônia ter aumentado no meio do ano. A declaração diz respeito aos dados divulgados sobre o desmatamento na Amazônia Legal, que apontaram um aumento de 278% no mês em julho, em comparação ao mês em 2018.

A afirmação foi dada em um evento no qual o ministro participou, em Natal, da primeira etapa do projeto Ciência Conectada. O objetivo do projeto é multiplicar a velocidade de transmissão de dados entre universidades de capitais do Nordeste por meio de uma rede de fibra ótica com capacidade para até 100 gigabites por segundo.

A divulgação dos dados, analisados pelo sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real (Deter), foi feita nesta semana, pelo Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe), o que gerou uma retaliação do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. De acordo com Salles, as notícias sobre o assunto são sensacionalistas.

