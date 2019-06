Ministro Onyx Lorenzoni participa de evento em Porto Alegre na sexta

A Federação Israelita do RS (FIRS) promoverá uma palestra-almoço com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. O evento acontecerá nesta sexta-feira (14) e é exclusivamente para convidados. O tema a ser tratado é “O Brasil e As Reformas”, em função das diversas modificações previdenciárias, administrativas e tributárias, que vem sendo pautadas pelo governo federal.

A atividade será no Salão de Festas da Sinagoga União Israelita, a partir das 11h30. Informações podem ser obtidas pelo telefones 51-3346.4642.

Deixe seu comentário: