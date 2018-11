Ministro que virar réu sairá do governo, diz Bolsonaro

O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) disse nesta quarta-feira (14), em entrevista à TV Record, que o futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni (DEM), acusado de receber caixa dois da JBS-Friboi, “está ciente” de que ninguém que se tornar réu em processo criminal continuará no governo.

“Uma vez que uma denúncia for tornando-se robusta, transformando aquela pessoa em réu, nós vamos tomar alguma providência. O Onyx está ciente disso, entre outros que nós temos conversado também”, afirmou Bolsonaro ao ser questionado sobre a situação do futuro ministro da Casa Civil.

“Mas é muito difícil hoje em dia você pegar alguém que não tenha alguns problemas, por menores que sejam. Os menores, logicamente, nós vamos ter que absorver. Se o problema ficar vultoso, você tem que tomar uma providência”, completou.

Um documento entregue por delatores da JBS-Friboi à PGR (Procuradoria-Geral da República) revela que Onyx recebeu uma segunda doação eleitoral via caixa dois em 2012. Ele já havia admitido ter recebido R$ 100 mil não declarados à Justiça Eleitoral por meio de caixa dois em 2014.

Bolsonaro ainda mandou um “recado” para Rodrigo Maia (DEM), presidente da Câmara dos Deputados. “O recado que eu queria passar para o presidente Maia é que existem outros candidatos”, afirmou, ciente de que ele pretende se candidatar a reeleição para o cargo.

O presidente eleito disse ainda que vai pedir a Maia que faça um esforço para aprovar a MP (Medida Provisória) que prevê a destinação de recursos de loterias federais para a Segurança Pública, um pedido de Sérgio Moro.

Os dois se encontraram nesta manhã por cerca de uma hora no Centro Cultural do Banco do Brasil em Brasília. “Se não aprovar, Moro começa sem recursos para fazer o que quer, que é o combate a corrupção e ao crime organizado” afirmou Bolsonaro.

Quando questionado sobre as inconsistências encontradas em sua prestação de contas de campanha, Bolsonaro disse que tudo “está na mão” do ex-presidente do PSL, Gustavo Bebbiano. “Ele [Bebianno] me relatou que alguns documentos estão faltando sim e que será cumprido o prazo de entrega.”

O presidente eleito também disse que poderia anunciar o nome para o cargo de ministro das relações exteriores. Seu vice, general Mourão, já havia afirmado em entrevista à Rádio Eldorado que entre os cotados para assumir a pasta estão Marcos Galvão, Luís Fernando de Andrade e José Alfredo Graça Lima.

Mais tarde, por meio do Twitter, Bolsonaro anunciou o diplomata Ernesto Araújo como novo ministro das Relações Exteriores. Segundo Bolsonaro, Araújo é diplomata de carreira há 29 anos e um “brilhante intelectual”.

“A política externa brasileira deve ser parte do momento de regeneração que o Brasil vive hoje. Informo a todos a indicação do Embaixador Ernesto Araújo, diplomata há 29 anos e um brilhante intelectual, ao cargo de Ministro das Relações Exteriores”, escreveu na rede social.

