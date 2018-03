Ministro quer monitoramento de conversas

O ministro extraordinário da Segurança Pública, Raul Jungmann, voltou a defender a necessidade de que todos os presídios do País, federais ou não, monitorem as conversas entre detentos e advogados. Ele reconhece á resistência por parte da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), mas disse que já conversou sobre o assunto com o presidente da entidade, Claudio Lamachia.

