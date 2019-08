Ministro Ricardo Salles defende reestruturação do Fundo Amazônia

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, defendeu, novamente, uma reestruturação do Fundo Amazônia. O ministro participou, nesta quarta-feira (07), de audiência pública na Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia, da Câmara dos Deputados.

Na ocasião, o ministro defendeu que o grupo gestor dos recursos participe tanto da escolha do projeto, quanto da execução do mesmo. Para isso, propôs uma mudança no “sistema de funcionamento” do fundo, por meio da revisão da composição e do funcionamento do Comitê Orientador do Fundo Amazônia (Cofa). Segundo o ministro, o Cofa deveria ser transformado em um grupo orientador do projeto, de caráter consultivo.

Cofa

O Comitê Orientador do Fundo Amazônia tem como função estabelecer Diretrizes e critérios para aplicação de recursos do Fundo Amazônia, além de acompanhar as informações sobre a aplicação dos recursos e aprovar o Relatório de Atividades do Fundo Amazônia. O grupo é composto por representantes do governo federal, seis entidades da sociedade civil, além dos nove estados da Amazônia Legal: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, de Rondônia, Roraima e parte de Mato Grosso, do Tocantins e Maranhão. Por conta do desmatamento, o Fundo Amazônia enfrentou uma série de problemas com a Noruega e a Alemanha, principais países doadores do Fundo. Relembre o caso.

