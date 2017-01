Ministro Ronaldo Nogueira: “a origem de todos os males está na ociosidade”

Gaúcho, natural de Carazinho, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, construiu sua trajetória sob o pano de fundo do trabalhismo. Foi vereador por quatro mandatos, deputado federal, sempre pelo PTB e se diz “um estudioso do trabalhismo”, inclusive com um livro de sua autoria sobre o tema e suas raízes no País.

A simplicidade sempre o acompanhou. Aos sete anos, Ronaldo Nogueira perdeu o pai. Aos 12, ganhou da mãe uma máquina de cortar grama e conta que pela manhã frequentava a escola e à tarde atuava em jardinagem para a judar no custeio familiar. A partir daí, as questões ligando seu cotidiano ao trabalho sempre estiveram presentes. Hoje, como ministro, ele diz ter “consciência do compromisso com o Brasil, com o trabalhador e com o presidente da República Michel Temer, um homem bem intencionado e preocupado com o Brasil, com um pensamento nas novas gerações e no estabelecimento do País em bases sólidas”.

Ronaldo Nogueira prega que não pode haver abismo entre “desenvolvimento econômico e desenvolvimento social e o presidente quer trazer eqüidade entre ambos”. Na visão do ministro, “a sociedade precisa ter a compreensão de que a origem de todos os males está na ociosidade, o que pode levar a alguns descaminhos” e é para isto que vem colaborando, com foco na geração de empregos e no aprimoramento do modelo sindical vigente, priorizando princípios de unicidade sindical e convenções coletivas.

Ele fala sobre o encaminhamento ao Congresso Nacional, em regime de urgência, de uma medida provisória que institui seguro emprego, inclusive abrangendo micro e pequenas empresas, o que deverá beneficiar um grande número de trabalhadores. “Com esta medida, queremos evitar demissões, podendo beneficiar até 200 mil trabalhadores nos próximos dois anos”. Segundo o ministro, o programa de seguro emprego deverá representar um investimento por parte do Governo Federal na ordem de 1,2 bilhão de reais. “Acredito na aprovação destas medidas. O Congresso Nacional conta com 513 parlamentares que não vão jogar contra o Brasil. A proposta é boa para o País, para o trabalhador e para o empregador, gerando emprego, sem precarizar direitos, vai trazer segurança jurídica, o que é fundamental”.

O Ministro Ronaldo Nogueira ainda reitera que em nenhum momento as mudanças propostas envolveram aumento da jornada de trabalho. “Isto nunca esteve, não está e nunca estará em discussão”. O objetivo, como afirma, “é dar ao País o melhor de nós, com uma proposta de modernização trabalhista, acordada em consolidação de direitos, em segurança jurídica e na oportunidade de gerar empregos para todos, prestigiando as negociações coletivas”.

Ele ainda aponta que duas coisas são importantes na vida do cidadão: um lugar para morar e um lugar para trabalhar, “e é neste sentido que estamos atuando. É preciso acreditar no Brasil para fazermos de nossa nação uma nação melhor para todos”. Ronaldo Nogueira esteve em Porto Alegre, ocasião em que participou do programa Pampa Debates, da Rede Pampa, sob o comando de Paulo Sérgio Pinto, transmitido pela emissora no dia 29 de dezembro, às 17h45 min.

Comentários