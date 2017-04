Ministro do Supremo manda soltar o ex-vice-presidente do Flamengo

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes determinou nesta quarta-feira (5) que seja solto o ex-vice-presidente do Flamengo Flávio Godinho. Apontado pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal como “braço direito” do empresário Eike Batista na empresa EBX, Godinho foi preso em janeiro deste ano, suspeito de ser um dos operadores do esquema de propinas cobradas de empreiteiras que faziam obras públicas no Rio de Janeiro.

Junto com outras 11 pessoas – incluindo Eike Batista e o ex-governador Sérgio Cabral –, Godinho foi alvo na Operação Eficiência, desdobramento da Lava Jato. Ele é investigado por embaraço a investigação contra organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Godinho seria, segundo as investigações, responsável por montar contratos internacionais de prestação de serviços de consultoria, forjando causas para transferência de recursos para o exterior. (AG)

