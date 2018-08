Dez ministros do governo da Austrália apresentaram pedidos de demissão, em um novo revés para o premiê, Malcolm Turnbull. A disputa interna foi revelada quando o primeiro-ministro se viu obrigado, em consequência da falta de apoio do partido, a desistir do projeto de incluir na legislação australiana a meta do país para redução de gases que provocam o efeito estufa.