Ministros da União Europeia querem o controle dos viajantes isentos de visto. Se a medida for aprovada, brasileiros serão afetados

Os países-membros da UE (União Europeia) fecharam nesta sexta-feira (9) um acordo para instaurar um controle prévio a viajantes de países que são isentos de vistos – brasileiros, por exemplo – e queiram entrar no território europeu. A medida ainda passará pelo Parlamento Europeu.

O sistema de controle prevê que os viajantes que não precisam de vistos para ficar períodos curtos no bloco continental. Dentre eles estão os cidadãos de Brasil, Estados Unidos, Israel, Albânia e Emirados Árabes Unidos -, deverão obter uma autorização prévia à sua saída preenchendo uma solicitação na internet.

Os candidatos deverão pagar 5 euros para pedir essa permissão. Uma vez obtida, será válida durante um período de três anos, em virtude do acordo concluído pelos ministros europeus. O objetivo é comparar as informações proporcionadas por cada cidadão com as de distintas bases de dados europeus para identificar, antes de sua saída, as pessoas que apresentem “um risco de migração irregular ou de segurança”.

Com esse sistema automatizado, denominado ETIAS e inspirado no formulário ESTA, dispositivo em vigor nos Estados Unidos, as autoridades continentais querem proteger melhor as suas fronteiras, detectando antes de sua saída para a Europa alguns indivíduos potencialmente perigosos. Esse sistema também quer reduzir os casos em que a entrada na UE é negada na fronteira, embora os guardas nacionais ainda possam decidir se aceitam a entrada do viajante isento de visto.

Após o acordo político alcançado na semana passada pelos ministros do Interior da União Europeia em Luxemburgo, o dispositivo será estudado no Parlamento Europeu. A Comissão, que lançou essa iniciativa, espera que esteja em operação a partir de 2020.

