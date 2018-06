Ministros do Tribunal Superior Eleitoral criticaram proposta de uma agência de monitorar internautas e a ideia gerou polêmica no grupo responsável por debater o combate à disseminação de notícias falsas nas eleições

Ministros do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) criticaram de forma velada a proposta da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) de monitorar usuários da internet de forma preventiva. Conforme revelou o jornal O Estado de S. Paulo na sexta-feira (08), a ideia gerou polêmica no grupo consultivo do TSE responsável por debater o combate à disseminação de notícias falsas nas eleições. Os ministros preferiram falar em caráter reservado já que as discussões estão sendo comandadas pelo presidente da Corte Eleitoral, ministro Luiz Fux.

A sugestão da Abin permitiria, sob o argumento de combater a disseminação de notícias falsas, o monitoramento das ações de usuários brasileiros na internet sem prévia autorização da Justiça. A proposição da Abin prevê o monitoramento amplo e abrangente dos metadados (que registram a atividade dos internautas na internet) provenientes de plataformas de mídias sociais e provedores de internet.

Para um ministro do TSE, não há “varinha de condão” para tratar de um tema delicado como as “fake news”. Esse magistrado considera um “perigo” a proposta da Abin, avalia que é impossível controlar os internautas e vê na sugestão da agência a possibilidade de se “abrir porta para a violação de direitos fundamentais”.

Um segundo ministro do TSE desaprova a proposta da Abin e acredita que há outros instrumentos mais eficazes para combater a disseminação de notícias falsas, como o esclarecimento da população e a atuação livre da imprensa para fiscalizar. Já um terceiro integrante do TSE disse não ter qualquer restrição ou preconceito contra qualquer agência de inteligência ou de informação, mas atuar sem autorização judicial é “um pouco demais”.

Alternativas

Alguns integrantes do conselho foram contrários à proposta da Abin discutida em reunião na segunda-feira passada (04) porque ela violaria as garantias legais estabelecidas pelo Marco Civil da Internet e previstas nos princípios do CGI.br (Comitê Gestor da Internet no Brasil). Teriam sido contra os representantes do Exército, da Safernet e da Polícia Federal. Na reunião, ficou decidido que os conselheiros estudariam alternativas que não violem as garantias e as liberdades individuais.

Procurada, a Abin informou que “ratifica o posicionamento de que o acompanhamento feito pela Inteligência sobre qualquer tema, inclusive os ligados a questões eleitorais, subordina-se aos preceitos constitucionais, à PNI [Política Nacional de Inteligência] e à Estratégia Nacional de Inteligência”.

Por meio de nota, a Abin disse ainda que sua atuação no grupo criado pelo TSE “tem como objetivo evitar a interferência externa no processo eleitoral brasileiro deste ano”. Em nota, o TSE destacou que não se pronunciará sobre temas tratados no conselho “visto que envolvem ações estratégicas”.

