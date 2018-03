Ministros se prestariam a uma “gambiarra” legal para livrar Lula da cadeia?

A especulação trazida ontem ao Estadão pela jornalista Eliane Catanhêde é preocupante: “A ministra Cármen Lúcia foi chamada para uma reunião na próxima terça-feira, provavelmente para discutir a ideia de, em vez da segunda instância, o plenário autorizar o cumprimento da pena após condenação no Superior Tribunal de Justiça. A prisão de Lula seria adiada por muitos meses, caso mantida; os presos, após a segunda instância, entrariam com habeas-corpus; os futuros condenados respirariam aliviados. E a Lava-Jato? O que fez, fez; o que não fez, só fará em parte.”

Bolsonaro faz aliança com canhão das redes sociais

Candidato do PSL à Presidência da República, o deputado federal Jair Bolsonaro (RJ) quer compensar os espaços que terá para dialogar com a sociedade, apostando todas as fichas nas redes sociais para propagar a sua campanha pelo País. O projeto passa por um entendimento com o pastor Silas Malafaia, uma espécie de “influencer” evangélico que decidiu usar a sua teia digital em prol da candidatura de Bolsonaro.

Magno Malta vice?

Um encontro de Bolsonaro na sede da Associação Vitória em Cristo – instituição presidida por Malafaia – discutiu o caminho para o apoio nas eleições. O senador Magno Malta (PR-ES), cotado para ser vice do deputado, participou do encontro. Malafaia já disse que Malta, por ser evangélico, não acrescenta e que o ideal seria uma mulher como vice.

Começa o investimento de R$ 1,5 bilhão no Salgado Filho

As obras da Fraport, com investimento de R$ 1,5 bilhão em melhorias do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, começam na quinta-feira. O destaque será a ampliação da pista em 920 metros.

Retorno de Nagelstein à Câmara de Vereadores

Dentro do previsto, o vereador Valter Nagelstein (MDB) reassume o comando da Camara de Porto Alegre nesta segunda-feira, depois de se licenciar no dia 3 para uma cirurgia no estômago. Ele recebe de volta o cargo da vice-presidente da Casa, Monica Leal (PP).

Especulações no Palácio Piratini

O nome de Nagelstein chegou a circular em algumas especulações para a nova composição do primeiro escalão do governo de José Ivo Sartori, a partir de abril.

Hora da Afubra

Começa amanhã, em Rio Pardo, a maior feira agrícola brasileira voltada à agricultura familiar, a 18ª Expoagro Afubra. O governo do Estado, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, viabilizou a montagem do Pavilhão da Agricultura Familiar, que neste ano conta com 150 estandes.

Palmas para o Juizado do Torcedor

Andou bem o Juizado do Torcedor e Grandes Eventos da Capital ao suspender no sábado, véspera do Grenal, as atividades nos estádios de cinco torcidas organizadas do Grêmio e do Internacional, atendendo a um pedido do Ministério Público. Garantiu a paz no clássico do futebol gaúcho. O esporte não precisa de torcidas organizadas. Quem depende destes grupos e os alimenta são os dirigentes, que precisam de votos para chegarem ao comando dos clubes.

Enquanto isso, em Gramado

Em Gramado, atualmente, 73% da merenda escolar é oriunda de agricultores gramadenses. Diariamente, 28 produtores rurais entregam às escolas do município alimentos como mel, geleias, biscoitos, feijão e hortifrútis. Neste ano, alimentos como ovos, leites e derivados também passam a integrar a lista.

Agenda positiva da Saúde na Restinga

Prefeitura, governo do Estado, Hospital Moinhos de Vento e governo federal dão hoje uma boa notícia aos porto-alegrenses e moradores da Região Metropolitana: às 14h30min, abre a primeira Clínica da Família, que funcionará junto ao Hospital da Restinga e Extremo-Sul. Funcionará das 8h às 0h, sem fechar ao meio-dia, com promessa de atender consultas mais complexas no mesmo dia ou em em até 72 horas.

