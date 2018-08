Os ministros do Superior Tribunal de Justiça Og Fernandes e Mauro Campbell Marques serão empossados como membros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em cerimônia a ser realizada nesta quinta-feira (30), às 9h. Og Fernandes foi eleito ministro efetivo do TSE para o biênio 2018-2020, e Mauro Campbell Marques foi escolhido para substituto no mesmo período.

