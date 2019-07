Ministros serão exonerados para votarem como deputados reforma da Previdência

O porta-voz do governo, Otávio Rêgo Barros, afirmou, nesta segunda-feira (8), que os ministros de Estado que têm mandato na Câmara dos Deputados serão temporariamente exonerados para votar a proposta de reforma da Previdência. A ideia é garantir os 308 votos necessários para aprovar a medida que está em tramitação. A expectativa é de que as exonerações sejam publicadas nesta quarta-feira (10), provável data para análise do texto pelos parlamentares no plenário. Depois da votação, na quinta (11), os ministros já devem ser reconduzidos aos seus cargos.

Devem ser exonerados do cargo Onyx Lorenzoni (Casa Civil), Tereza Cristina (Agricultura), Marcelo Álvaro Antônio (Turismo) e Osmar Terra (Cidadania). Entretanto, o porta-voz do governo não chegou a informar se os quatro ministros sairão dos cargos para realizar a votação.

Rêgo Barros afirmou ainda que o presidente Bolsonaro não deve alterar sua agenda por conta da reforma da Previdência, mas, como de costume, estará de portas abertas aos parlamentares ao longo da semana.

