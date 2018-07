Ministros visitarão abrigos com crianças brasileiras nos Estados Unidos

Ministros brasileiros visitarão abrigos com crianças brasileiras nos Estados Unidos a partir desta quinta-feira (5). Na viagem, os ministros Aloysio Nunes Ferreira (Relações Exteriores) e Gustavo do Vale Rocha (Direitos Humanos) querem verificar em detalhes a situação das crianças e dos adolescentes separados dos pais brasileiros apontados como imigrantes ilegais. A agenda começa na quinta, com visitas a abrigos, e vai até sábado (7). Eles retornam ao Brasil no dia 8.

A viagem se concentra em Chicago, onde o chanceler e o ministro vão visitar alguns dos 16 abrigos norte-americanos em que estão 55 filhos de brasileiros. O número de crianças e adolescentes varia diariamente, segundo o Itamaraty, mas este é o mais recente.

Na terça-feira (3), em comunicado, o Itamaraty fez duras críticas à política migratória do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

“A reunião de coordenação analisará com especial atenção os reflexos da atual política migratória do governo norte-americano para as comunidades brasileiras, em particular a situação dos menores que se encontram separados de seus pais ou responsáveis, em 16 abrigos nos Estados Unidos, uma prática em clara violação dos instrumentos internacionais de proteção às crianças e cuja anunciada revogação espera-se seja logo implementada.”

Proteção

O prefeito de Chicago, Rahm Emanuel, costuma afirmar que o local “será sempre uma cidade santuário” para os imigrantes numa referência à proteção para os estrangeiros em situação irregular e com risco de deportação.

Na quinta (5) Aloysio Nunes e Gustavo Rocha visitam um abrigo e têm reunião com a embaixadora Maria Dulce Silva Barros, SGEB (Subsecretária-Geral das Comunidades Brasileiras e de Assuntos Consulares e Jurídicos).

Na sexta-feira (6), o chanceler e o ministro se reúnem com os integrantes da Rede Consular Brasileira na América do Norte, na qual vão estar embaixadores e chefes dos consulados brasileiros nos Estados Unidos, no México e no Canadá. No total, são 14 cônsules.

Participarão das reuniões os representantes do Brasil em Atlanta, Boston, Chicago, Hartford, Houston, Los Angeles, México, Miami, Montreal, Nova York, São Francisco, Washington, Toronto, Ottawa e Vancouver , além da Cidade do México. A segunda etapa da reunião ocorre no sábado (7) também com a mesma equipe.

Cruel

A forte pressão internacional sobre o caso fez com que Trump recuasse da medida de separação de pais e filhos, por meio de um decreto. O governo dos EUA continuará detendo imigrantes ilegais na fronteira, mas não vai mais separá-los dos filhos, em caso de crianças e adolescentes, segundo a nova ordem. Aloysio Nunes afirmou que o governo brasileiro acompanharia a implementação dessa nova medida e criticou a separação familiar.

“Nós vamos continuar acompanhando cada um desses casos e a implementação dessa medida do presidente Trump para reverter isso, que nós consideramos uma medida cruel”. Nunes Ferreira disse que o governo brasileiro não quer “politizar excessivamente” este assunto e que trataria do tema em diálogo com o governo norte-americano.

