O Grêmio recebe a Chapecoense nesta segunda-feira (5), na Arena do Grêmio, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 20h. Renato Portaluppi utilizará, pela primeira vez, os titulares após a pausa para a Copa América. Com 16 pontos, o tricolor está na 12ª colocação

Confira o minuto a minuto e sintonize na Rádio Grenal, FM 95.9, para acompanhar a partida:

