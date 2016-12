Miolo inaugura no BarraShoppingSul sua terceira loja exclusiva de espumantes

Lançada em parceria com a Miolo, em dezembro de 2015, a Champanharia Natalicio segue em plena expansão de seu sistema de franquias e anuncia a inauguração de sua terceira Wine Store no dia 29 de dezembro, no BarraShoppingSul, em Porto Alegre (RS). Segunda unidade da capital gaúcha, a nova Champanharia reafirma o lema da franquia, idealizada para oferecer espumantes e gastronomia de alto padrão com preços justos.

Destinada a diferentes paladares e bolsos, a loja irá trazer a linha completa de espumantes e vinhos da Miolo, com opções como os descontraídos espumantes Terranova, até o sofisticado Miolo Millésime Brut, eleito o melhor espumante elaborado pelo método tradicional do Hemisfério Sul, e o Miolo Cuvée Tradition Brut, espumante brasileiro mais apreciado na França, a terra do Champagne.

A nova unidade terá capacidade para mais de 200 pessoas e contará com uma cave, espaço reservado onde clientes e empresas poderão realizar eventos particulares em um ambiente atraente e sofisticado. No local também serão comercializados, além dos rótulos da Miolo, acessórios e itens para presente.

Para os idealizadores do projeto, o chef Eduardo Natalício e o administrador Júlio Rocha, as vantagens do conceito inovador voltarão tanto para o investidor quanto para o consumidor do espumante brasileiro. “Para o cliente, a promessa é de uma experiência gastronômica exclusiva, porque será possível degustar a qualquer hora do dia um espumante excepcional acompanhado por pratos preparados com ingredientes de alta qualidade a um preço acessível”, comenta Natalício.

“A Champanharia do BarraShopping foi planejada para atender à necessidade, cada vez maior, dos moradores da zona sul da capital de um local de encontro entre familiares, amigos e amantes da boa vida, onde seja oferecida a experimentação de excelentes espumantes e vinhos harmonizados com uma rica gastronomia. A vista privilegiada do pôr do sol do Guaíba é uma cortesia da casa!”, reforçam os proprietários da franquia, Gilberto Vives, Alexsandra Hossein Vives e Renata Quadros.

Para Adriano Miolo, superintendente da vinícola, a abertura de mais uma unidade da champanharia reforça o sucesso da parceria entre a Miolo e o chef Natalicio: “É mais um passo importante em nossa missão de levar nossos vinhos e espumantes, premiados em todo o mundo, a um número cada vez maior de apreciadores”.

Além das unidades do Shopping Iguatemi e BarraShoppingSul, em Porto Alegre, e na Rua Haddock Lobo, em São Paulo, a primeira rede de Champanharias do Brasil seguirá seu projeto de expansão com a inauguração de novas unidades planejadas para Canoas (RS), Gramado (RS) e Recife (PE).

