Mirar Gestão Empresarial lança curso de Gestão Financeira em Ambientes de Crise

Empresas que enfrentam dificuldades no cenário desafiador da economia nacional tem a oportunidade de aprender como retomar o rumo do crescimento. Com início das aulas previsto para o próximo dia 16 de abril, a plataforma de negócios Mirar Gestão Empresarial lança o Curso de Gestão Financeira em Ambientes de Crise.

Voltado para a capacitação de profissionais e gestores, o curso aprofunda o estudo sobre os principais indicadores financeiros da empresa e como gerenciá-los para a empresa sair de uma situação de crise e tornar-se sustentável, visando a sua perpetuidade.

Unindo a academia ao meio organizacional, o curso propõe uma abordagem prática da gestão empresarial em cenários de escassez de recursos e tem como objeto de estudo a administração e o planejamento financeiro das organizações. Ele aborda, especialmente, os investimentos e o capital de giro, as formas de financiamento, a estrutura das demonstrações financeiras, a análise de custos, volume e lucro e o sistema orçamentário.

São estudadas, ainda, as fontes de recursos de longo prazo e as suas aplicações, os investimentos de capital (CAPEX) e as técnicas associadas aos mesmos. Como resultado, o curso pretende gerar maior independência corporativa, auxiliando os gestores na busca das soluções na gestão financeira em ambientes de crise.

O Curso de Gestão Financeira em Ambientes de Crise tem carga horária de 32 Horas e as inscrições podem ser feitas pelos telefones: (51) 3092.2777, (51) 3093.6337 ou através do site www.mirargestao.com. As vagas são limitadas.

PROGRAMA:

· Introdução a Finanças Corporativas;

· Estrutura das Demonstrações Financeiras;

· Análise das Demonstrações Financeiras;

· Alavancagem Operacional;

· Gestão Baseada em Valor;

· Capital de Giro;

· Sistema Orçamentário;

· Avaliação de Empresas;

· Gestão de Riscos;

· Estudo de Caso em Turnaround.

