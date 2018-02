Miss Brasil Mundo 2014 Julia Gama é estrela de mega produção do cinema chinês

Após ter sido eleita “A Mais Bela Gaúcha” (Miss Rio Grande do Sul CNB), Julia Gama foi protagonista em uma disputa acirrada pelo título de Miss Brasil Mundo em evento realizado em Florianópolis, deixando em segundo lugar após empate na votação, a também atriz Vitória Strada (Tempo de Amar, Rede Globo). Julia foi uma das 10 semifinalistas no Miss Mundo, disputado em Londres, e venceu a prova Beleza Pelo Bem (Beauty With a Purpose) com projeto social realizado no Jardim Gramacho, no Rio de Janeiro. Após quase 3 anos trabalhando como modelo na China, Julia acaba de dar um grande passo na sua carreira artística: ela é uma das estrelas do filme “Tatuagem Invisível”, mega produção do cinema chinês que estreia no país asiático em junho.

“Minha personagem é Xianghong, uma feminista que em 1935 era a principal artista de um grande circo. Enquanto o circo viaja pelo mundo, ela tem uma forma muito original de registrar suas experiências e aventuras”, adianta Julia.

“É uma personagem apaixonada e apaixonante! As gravações foram incríveis”.

Na trama, Gama é uma estrangeira que chega na China e se apaixona por AChang, personagem do famoso ator Wen Zhou. Eles passam a viver juntos, o que desperta ciúmes na filha de AChang e no dono do circo, vivido pelo consagrado ator francês David Belle. A produção é repleta de ação e muita emoção, com uma fusão do Kung Fu chinês e do Parkour. Críticas sociais também estão presentes no enredo.

Para chegar ao papel, Julia passou por um casting que a princípio não deveria ter falas. “Eu não deveria abrir a boca, mas resolvi arriscar e preparei um monólogo em inglês. O diretor poderia amar ou odiar. Para a minha sorte, ele gostou da minha ousadia e fui aprovada”, revela a atriz.

O que veio em seguida foi um desafio ainda maior: “Ele então me passou o roteiro, minhas cenas, e solicitou que eu criasse minhas prórpias falas. Detalhe: em chinês e italiano!”.

Sem dominar estes idiomas, Julia contou com a ajuda de uma Miss Itália Mundo e de uma amiga chinesa. “Além de traduzirem as falas, elas me gravaram áudios para que eu pudesse aprender a pronúncio correta”.

No set de gravação, os idiomas chinês e francês eram os oficiais, o que forçou o uso de aplicativos para a comunicação entre todos. “Tudo precisava estar sempre muito claro, sem lugar para erros. Foi uma loucura”, conta Julia com entusiasmo.

Ela diz também que trabalhar com atores de renome deixou de ser uma preocupação no momento em que foi tão bem recebida por eles: ”Não houve nenhum tipo de estrelismo, muito pelo contrário. Me receberam muito bem, me ajudaram sempre e me fizeram sentir confortável principalmente para filmar as cenas mais quentes”.

Cenas mais quentes?

“Sim, o nosso desafio foi encontrar um equilíbrio para um casal formado por uma latina e um chinês, um meio termo entre tempestade e calmaria”, conta Julia.

Quando chegou a hora de gravar o primeiro beijo, o astro chinês perguntou: “Como vocês beijam neste tipo de situação no seu país?”.

“Mostrei a ele exatamente como fazemos. Acho que o nosso beijo foi bastante convincente!”, contou a Miss Brasil Mundo 2014 com muito bom humor.

Julia se mudou para a China há quase 3 anos a convite do consultor de imagem venezuelano Alexander Gonzales, quem a preparou para o Miss Mundo. Além de atriz, ela viaja pelo país promovendo 4 marcas que representa como modelo e garota propaganda.

O filme será lançado no Brasil?

“Ainda não sabemos, mas torço muito para que seja. Foi um trabalho maravilhoso e uma das principais experiências da minha vida. Quero muito que os brasileiros vejam o resultado disso tudo”.

Formada atriz pela escola Nu Espaço, um dos prêmios que ganhou ao vencer o Miss Brasil Mundo, ela conclui: “Antes eu sonhava em ser atriz. Hoje posso dizer que sou uma atriz apaixonada pelo que faz, e tudo isso começou com o título de Miss Brasil Mundo. Estou transbordando de felicidade”.

Deixe seu comentário: