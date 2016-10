Miss Brasil tem seis candidatas negras, maior número da história do evento

A Miss Brasil 2016 será conhecida hoje numa disputa entre 27 candidatas que acontece no palco do Citibank Hall, em São Paulo. Esta edição pode ser considerada diferente das anteriores devido à diversidade, já que tem o maior número de candidatas negras da história do concurso. São seis representantes:Victória Esteves (Miss Bahia), Beatriz Leite (Miss Espírito Santo), Deise D’Anne (Miss Maranhão), Raissa Santana (Miss Paraná), Mariana Deny (Miss Rondônia) e Sabrina Paiva (Miss São Paulo).

“Desde que a BE Emotion, do grupo Polishop, assumiu o concurso, queríamos que ele retratasse a beleza brasileira. Com sua diversidade, de pele, cabelos e estilos”, diz Karina Ades, diretora do concurso.

Ela reforça ainda que a preocupação com a pluralidade feminina reflete o país. “Além disso, o Miss Brasil está mais voltado para eleger uma candidata que represente a mulher nacional por sua beleza, mas também com personalidade para representar causas e ideias. O concurso está mais moderno e dinâmico, com provas e desafiosque deixam a competição mais emocionante”, revela.

Desta vez, a mulher mais bonita do País será escolhida num palco com meninas que refletem a beleza das suas diferentes regiões. O concurso existe desde 1954, quando elevou ao posto de mulher mais bonita do Brasil a baiana Martha Rocha, uma mulher curvilínea, que já fugia a padrões pré-estabelecidos. A coroa deste ano é uma homenagem à primeira Miss Brasil.

“Como há uma pedra preciosa que leva o nome da nossa homenageada, decidimos usá-la na coroa. Entre outras pedras preciosas, são 27 gotas facetadas de Martha Rocha, representando 26 estados e uma gota maior representando a vencedora”, revela Renata Bessa, designer e Miss Brasil 1995, que trabalha com joias desde 2004.

A Band transmite a cerimônia ao vivo, a partir das 22h30min. (AD)

