Miss Bumbum fala sobre invasão ao jogo do Grêmio: “Sonho antigo”

Danny Morais, a Miss Bumbum Santa Catarina 2016 que invadiu o gramado da Arena, no jogo Grêmio e Palmeiras no domingo, 11, contou que a sua intenção não era aparecer na mídia.

Danny, gremista desde criança e prima da modelo Sabrina Boing Boing, sonhava em um dia entrar no campo e abraçar os jogadores de seu time de coração.

Ela disse que nunca conseguiu concretizá-lo porque sua família não tinha condições financeiras. “Nunca pude ir a um jogo de futebol porque não tínhamos dinheiro para o ingresso. Aquela foi a minha primeira vez num estádio de futebol. Meu sonho era pular no campo quando o Grêmio fizesse gol. Não tinha a intenção de prejudicar meu time. Nem sabia que isso poderia acontecer”, contou ela.

Danny assistiu ao jogo da arquibancada aguardando o gol do Grêmio para pular no campo. Antes disso, ela contou que temia invadir o gramado, interromper a partida e, assim, o Palmeiras culpá-la pelo fim do jogo.

“Eu queria mesmo era abraçar o Luan, de quem sou fã. Mas quando pulei no campo, fiquei tão nervosa, que não vi mais nada! Não tive a intenção de aparecer. Se quisesse me exibir, teria ido em um jogo da seleção brasileira, que tem muito mais visibilidade. Queria mesmo era realizar o sonho de abraçar os jogadores do meu time de coração”, disse ela.

Como punição, a Miss Bumbum terá que ficar longe dos estádios durante 10 partidas do Grêmio.

“Durante os jogos, precisarei ir na delegacia para assinar meu nome e comprovar que não estou no estádio.”

Mesmo quando for liberada para assistir ao jogo de seu time, Danny agirá com cautela. “Vou esperar a poeira baixar. Não quero que os gremistas fiquem zangados comigo.”

Segundo o Globoesporte.com, o Grêmio deve ser denunciado por invasão de campo da Miss Bumbum. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) aguarda Procuradoria, mas crê em isenção do clube por ter identificado a infratora e registrado ocorrência. (Luciana Tecídio/AG)

