Em meio aos preparativos para o concurso Miss Universo, uma “selfie” da candidata do Iraque, Sarah Eedan, ao lado da concorrente de Israel, Adar Gandelsman, desagradou árabes que acusam o país judeu de abusos militares no Oriente Médio. As modelos se encontraram em Las Vegas (Estados Unidos), onde a disputa será decidida no dia 26.

