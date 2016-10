Missão empresarial gaúcha chega a Veneza para reforçar parcerias nas áreas econômica, cultural e técnico-científica

A convite do presidente regional do Vêneto, Luca Zaia, o governador José Ivo Sartori esteve em Veneza, na Itália, nesta sexta-feira (21), para reunião de alinhamento entre os governos gaúcho e italiano, para reforçar parcerias nas áreas econômica, cultural e técnico-científica. O presidente da Fiergs, Heitor Müller, acompanhou Sartori na audiência com Zaia, assim como os secretários geral de Governo, Carlos Búrigo; de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Fábio Branco; e da Agricultura, Pecuária e Irrigação, Ernani Polo.

O presidente Zaia informou que o Vêneto se prepara para um referendo, em busca de autonomia, que deve ocorrer no próximo ano. “Para nós essa é uma questão de identidade e a aproximação com o Brasil, por meio do Rio Grande do Sul, é muito oportuna, com boas oportunidades para ambos os lados”.

Sartori destacou a importância que os imigrantes, muitos oriundos do Vêneto, tiveram na construção e no desenvolvimento do estado gaúcho. “Somos o segundo polo metalmecânico da América Latina, temos 52 mil indústrias e somos os maiores produtores de máquinas agrícolas. Quase metade do PIB gaúcho corresponde ao setor primário. No campo cultural, a imigração trouxe rica contribuição”, salientou o governador.

