Missão à Feira de Hannover 2018

O Sebrae-RS apresenta em 2018 uma nova proposta para impulsionar micro e pequenas empresas com perfil industrial. A tradicional Missão Empresarial de visitação à Feira de Hannover, na Alemanha, que vai ocorrer no mês de abril, está com o edital de inscrições disponível até o dia 20 de fevereiro. A seleção via edital levará até 10 representantes de empreendimentos.

Deixe seu comentário: