Missão Impossível: seis cenas insanas com Tom Cruise na franquia

Ethan Hunt está de volta nas telonas. Missão Impossível – Efeito Fallout é o mais novo capítulo da famosa franquia de ação liderada por Tom Cruise. Dessa vez, o habilidoso agente precisa enfrentar as consequências de um plano que deu errado, limpar seu nome e impedir um ataque nuclear. Tudo isso ao mesmo tempo que reencontra um inimigo do passado. Relembre seis cenas insanas do ator.

Conhecido por fazer cenas arriscadas sem o auxílio de dublês, o ator treinou durante um ano para realizar um salto entre dois prédios, que resultou em um tornozelo fraturado. Mas vocês acham que ele desistiu? Negativo, cinco meses depois ele voltou para regravar a perigosa sequência.

1. Missão Impossível

Durante uma missão em Praga, um grupo especial de agentes cai em uma cilada. Ao tentar limpar seu nome, o jovem Ethan Hunt acaba em uma perseguição alucinada no teto de um trem-bala em movimento. A cena de tensão teve direito até a um helicóptero dentro do túnel.

2. Missão Impossível 2

O agente precisa se reunir novamente com sua equipe para recuperar e destruir um vírus mortal desenvolvido por australianos. Na cena, o ator Dougray Scott e Cruise terminam com suas motos caindo de um precipício enquanto, em câmera lenta, se agarram no ar e acabam com uma incrível coreografia de luta na praia.

3. Missão Impossível 3

Afastado do trabalho de campo para a IMF, Ethan segue trabalhando apenas como treinador de novos agentes. Até o dia em que ele é chamado de volta à ativa quando descobre que uma de suas pupilas foi capturada por um negociante de armas. Para resgatá-la ele precisou realizar série de manobras e acrobacias para chegar deslizando em um prédio em Shanghai.

4. Missão Impossível: Protocolo Fantasma

Após Ethan Hunt ser acusado por um bombardeio no Kremlin, o Presidente dos Estados Unidos dá início ao Protocolo Fantasma, que visa acabar com todos os agentes da IMF. Ou seja, vai o agente tentar limpar seu nome (de novo!). E dessa vez, ele está disposto a viajar para Dubai e escalar o maior prédio do mundo! Com 828 metros de altura e 160 andares, o Burj Khalifa proporcionou uma das cenas mais emocionantes da vida ator.

5. Missão Impossível: Nação Secreta

Ficou claro que a palavra aposentadoria não existe na lista desse espião, não é mesmo? E quando ele descobre que o famoso Sindicato é real, e está tentando destruir o IMF, Ethan vai fazer de tudo para impedi-los, incluindo ficar pendurado do lado de fora de um avião prestes a decolar.

6. Missão Impossível: Efeito Fallout

Obrigado a unir forças com a CIA para realizar uma nova missão, Hunt se vê preso numa teia que envolve velhos conhecidos movidos por interesses misteriosos e contatos de moral duvidosa. Depois de tantas acrobacias em cabos, escalar penhascos, subir em arranha-ceú e ficar pendurado numa aeronave, o ator quis realizar algo ainda mais perigoso no novo filme: um salto em queda livre, a 25 mil pés de altura, de um avião a 350 km/h. Resumindo, o moço gosta mesmo do perigo.

Deixe seu comentário: