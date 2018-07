Ataques aéreos israelenses atingiram posições do Exército sírio no sudoeste do país, na região das Colinas de Golã, informou a agência estatal SANA. “A aviação do inimigo israelense lançou vários mísseis, contra distintas posições do Exército”, na província de Quneitra, causando danos materiais. Inicialmente, a SANA informou que os mísseis tinham sido derrubados pela defesa antiaérea.

