Míssil balístico da Coreia do Norte caiu em território marinho japonês

A Coreia do Norte realizou nesta terça-feira (28) um teste com mísseis balísticos, confirmado pelos governos dos Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão, que atingiu a zona exclusiva econômica do Japão no Oceano Pacífico , território além das águas territoriais japonesas que pode ser explorado pelo país.

O Ministério da Defesa do Japão informou à rede de TV NHK que o projétil voou por 50 minutos antes de cair no mar. Em resposta, o gabinete do premiê Shinzo Abe convocou uma reunião de emergência e protestou nos mais firmes termos contra o lançamento. O governo americano disse não ter detalhes sobre as características do míssil.

A Coreia do Norte acelerou o ritmo de seu programa nuclear nos últimos meses. O último teste nuclear, de um total de seis, foi realizado em setembro. O regime de Kim Jong-un realizou ao menos dois testes nos quais os mísseis voaram sobre o território japonês, que considerou a ação provocativa. Além disso, Pyongyang testou ogivas capazes de atingir parte do território americano. O país também conseguiu desenvolver a tecnologia para miniaturizar armas nucleares em mísseis.

As Nações Unidas implementaram sanções contra a Coreia do Norte e Estados Unidos e China tem negociado para ampliar a pressão diplomática sobre Pyongyang.

